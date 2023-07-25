В Тульской области снизят транспортный налог ездящим на природном газе водителям Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области на 50 процентов сократят транспортный налог для жителей, которые используют в качестве моторного топлива компримированный природный газ. Соответствующий закон подписал Алексей Дюмин.

Один из механизмов энергосбережения в России является замещение природным газои бензина и дизельного топлива. Кроме того, использование природного газа будет способствовать улучшению экологии региона. При использовании газомоторного топлива по сравнению с нефтяным выброс токсичных веществ снижается в несколько раз.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.