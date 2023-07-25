Алексей Дюмин поздравил тульских следователей с профессиональным праздником Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В России 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. В связи с этим Губернатор Тульской области поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

В своем обращении Алексей Дюмин отметил, что в России этот праздник отмечается в 10-й раз. Однако его история берет свое начало от петровских времен. Именно в этот день более 300 лет назад в стране была создана следственная канцелярия. С тех пор органы следствия в нашей стране прошли через множество реформ, но они по-прежнему занимают одно из важнейших мест в правоохранительной структуре.

- Сегодня, как и три столетия назад, от вашей компетентности, честности и верности долгу во многом зависит эффективность борьбы с преступностью. Своим ответственным трудом вы вносите огромный вклад в защиту законных прав и интересов жителей Тульской области, обеспечение безопасности и стабильности в обществе, - сказал глава региона.

Также он поблагодарил всех сотрудников органов следствия за добросовестную работу и пожелал им здоровья, выдержки и успехов в службе.