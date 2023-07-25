Жителя Донского приговорили к 8 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере).

Установлено, что 32-летний подсудимый вырастил на приусадебном участке и в частном доме своей матери 34 растения конопли. Также в ходе осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли наркотическое средство каннабис общей массой 450 грамм и части растения конопли массой не менее 770 грамм. В дальнейшем злоумышленник намеревался сбыть запрещенные вещества путем закладок.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.