В Туле на улице Советской отреставрируют доходный дом XIX века Фото: соцсети

В Туле отреставрируют доходный дом XIX века, расположенный на улице Советской. Об этом сообщает телеграм-канал ««такиживем».

Первоначально здание было двухэтажным, но при Советской власти надстроили еще один этаж. В 1920-е годы там находился губернский отдел труда, который защищал рабочих от произвола начальников и хозяев.

Помимо этого, в здании находилась губернская касса социального страхования и продуктовый магазин Церабкоопа (Центрального рабочего кооператива).

Ремонт доходного дома будет выполнен на сумму 8,83 миллиона рублей.