В Донском мужчина выставил на витрину своего магазина ремни с нацисткой символикой Фото: соцсети

Мужчину, проживающего в Донском, оштрафовали за экстремизм. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Установлено, что 55-летний дончанин в своём магазине по изготовлению ремней на заказ выставил на витрину ремень сухопутных войск нацистской Германии, на котором была изображена свастика.

Силовики после разъяснительной беседы составили на хозяина магазина протокол по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду нацисткой символики, а ремни изъяли.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.