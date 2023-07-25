В Тульской области за неделю выросла стоимость помидоров и картофеля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тулстат опубликовал информацию, какие продукты сильнее всего подорожали в регионе за неделю по состоянию на 17 июля.

Так, согласно статистке, выросла стоимость помидоров (на 6%), картофеля (на 3%), яблок (на 2,6%), маргарина (на 2,27%) и сахара (на 1,5%).

При этом ряд продуктов в Тульской области наоборот подешевел: репчатый лук (на 8,52%), морковь (на 4,12%), черный чай (на 2,45%), огурцы (на 2,33%) и свекла (на 2,3%).

Что касается непродовольственных товаров и лекарств, цена выросла на препарат «Аллохол» (на 7,6%), на шампунь (на 2,7%) и на детские подгузники (на 2,5%).

Прежними остались цены на говядину, свинину и баранину, ржаной и пшеничный хлеб, гречневую крупу и вермишель.