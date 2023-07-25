Туляк устраивал вечеринки и водил женщин в квартиру друга, пока тот отдыхал Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела в полиции в Туле с заявлением обратился 23-летний молодой человек. Он рассказал, что пока был на отдых с 17 по 23 июля из его квартиры пропали 40 тысяч рублей и 500 долларов. Выяснилось, что на время своего отъезда он передал ключи от жилья своему хорошему знакомому, которому полностью доверяет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать, что друг заявителя устраивал в его квартире вечеринки, на одну из которых пришла безработная 27-летняя женщина.

Изъятые с места происшествия следы рук, подтвердили ее причастность к совершению преступления. После этого подозреваемая признала свою вину и вернула украденные денежные средства.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.