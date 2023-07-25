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НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:57

В Новомосковске пьяный водитель автомобиля Chevrolet снес забор и врезался в столб

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске пьяный водитель автомобиля Chevrolet снес забор и врезался в столб

В Новомосковске пьяный водитель автомобиля Chevrolet снес забор и врезался в столб

Фото: соцсети

В Новомосковске на улице Донской днем 24 июля произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Там мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,2 мг/л) и управляя автомобилем Chevrolet Niva, не справился с управлением транспортного средства, снес металлический забор и врезался в опору линии электропередач.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.