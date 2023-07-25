В Алексине безработный мужчина открыто украл продукты и алкоголь из магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Алексине с заявлением обратилась администратор сетевого магазина, расположенного на улице Шоссе генерала Короткова. Она сообщила, что пару минут назад неизвестный мужчина открыто похитил продукты питания и спиртные напитки из торгового зала.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов посмотрели запись с камер видеонаблюдения и смогли установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 50-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном и вернул похищенное.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.