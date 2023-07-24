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НовостиОбщество24 июля 2023 14:25

Кому в Туле отключат газ 25 июля

Причиной являются плановые работы по техническому обслуживанию оборудования с временной приостановкой газа
Михаил КОРЕНЮГИН
Кому в Туле отключат газ 25 июля

Кому в Туле отключат газ 25 июля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

25 июля с 12:00 до 18:00 без газа останутся жители дома №36 на Красноармейском проспекте, подъезды №3 и 4.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.