На трассе в Кимовском районе столкнулись автомобили Mitsubishi и Hyundai Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на 27-ом километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты» днем 22 июля произошло ДТП. Там примерно в 14:00 столкнулись две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 50-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma НВ 1.6, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу приближающемуся слева автомобилю Hyundai Grand Santa Fe, за рулем которого находился 41-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспецкия.

В результате ДТП пострадали 20-летняя девушка пассажир автомобиля Mitsubishi и 19-летний юноша-пассажир машины Hyundai. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.