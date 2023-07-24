В Туле безработный мужчина силой забрал сумку и телефон у 41-летнего прохожего Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратился 41-летний житель поселка Победа. Он рассказал, что возвращался домой в вечернее время и в один момент к нему подошел незнакомец, который, применив насилие, выхватил из рук сумку с вещами и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составил 30 тысяч рублей.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения, расположенных в поселке, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 37-летний мужчина. Во время обыска в его доме похищенное было найдено.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по о ч.2. ст. 161 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.