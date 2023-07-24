В ДТП в Чернском районе пострадали два водителя и женщина-пассажир автомобиля Ford Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе на 267-ом километре автодороги М-2 «Крым» утром 22 июля произошло ДТП. Там примерно в 11:05 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 23-летняя девушка, управляя автомобилем Exeed, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем Ford Focus, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водители транспортных средств и 30-летняя женщина-пассажир автомобиля Ford. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.