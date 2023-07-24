Аварийные фонтаны в Кировском сквере Тулы засыпали землей Фото: материалы пресс-служб

В Туле в Кировском сквере проводят работы на фонтанном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С учетом пожелание жителей был разработан проект второго этапа благоустройства сквера. Помимо ремонта фонтанов, он включает в себя установку детского игрового и спортивного оборудования, скамеек, урн, устройство дорожных покрытий и освещения, озеленение.

В данный момент проводятся работы по засыпке грунтом резервуаров фонтанного комплекса, так как он находится в аварийном состоянии. Также резервуары расположены глубоко поэтому в них залезают дети и скапливается вода.

В 2024 году фонтаны планируют полностью отремонтировать и вновь запустить.