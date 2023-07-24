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НовостиПроисшествия24 июля 2023 12:44

В Заокском районе водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и съехал в кювет

Мужчине потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Заокском районе водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и съехал в кювет

В Заокском районе водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и съехал в кювет

Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 2-ом километре автодороги М-2 «Крым» днем 22 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, не имеющий права управления транспортными средствами 41-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.