Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской прибыл в Ясногорск Фото: соцсети

Сегодня, 24 июля, в Ясногорск прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской, который будет находится в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, расположенном на улице Толстого.

Помолиться у святых мощей можно с 8:00 до 17:00. Также ежедневно в храме будет совершаться богослужение и молебное пение с чтением акафиста. Ковчег пробудет там до 6 августа.

Ранее ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской находился в в Свято-Сергиевском храме в Плавске. Его привезли туда 9 июля.