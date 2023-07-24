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НовостиОбщество24 июля 2023 12:25

Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской прибыл в Ясногорск

Мощи пробудут в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской до 6 августа
Михаил КОРЕНЮГИН
Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской прибыл в Ясногорск

Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской прибыл в Ясногорск

Фото: соцсети

Сегодня, 24 июля, в Ясногорск прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской, который будет находится в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, расположенном на улице Толстого.

Помолиться у святых мощей можно с 8:00 до 17:00. Также ежедневно в храме будет совершаться богослужение и молебное пение с чтением акафиста. Ковчег пробудет там до 6 августа.

Ранее ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской находился в в Свято-Сергиевском храме в Плавске. Его привезли туда 9 июля.