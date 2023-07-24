В ДТП в Ефремове погиб 17-летний юноша и пострадала 18-летняя девушка

В ДТП в Тульской области погиб 17-летний юноша и пострадала 18-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

В Ефремове на 138-ом километре автодороги «Рязань – Ряжск - А.Невский – Данков — Ефремов» утром 21 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 30-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz GL 450 4MA, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями тульская Госавтоинспеция.

В результате ДТП 17-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия. Также 18-летняя девушку-пассажира госпитализировали в больницу с различными травмами.

В момент происшествия водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.