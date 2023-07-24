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НовостиПроисшествия24 июля 2023 11:46

В Туле на улице Серебровского пьяный водитель без прав врезался в три припаркованных автомобиля

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Серебровского пьяный водитель без прав врезался в три припаркованных автомобиля

В Туле на улице Серебровского пьяный водитель без прав врезался в три припаркованных автомобиля

Фото: соцсети

В Туле на улице Серебровского утром 24 июля произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, не имеющий права управления транспортным средством 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,5 мг/л) и управляя автомобилем Chevrolet, въехал в припаркованные автомобили Chevrolet, Renault и BMW.

По информации областной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.