44 нетрезвых водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 44 водителя, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 19 из них. Еще 4 к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказался еще один нетрезвый водитель.

Кроме того, в отношении четырех автолюбителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.