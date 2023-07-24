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НовостиОбщество24 июля 2023 11:28

44 нетрезвых водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция
Михаил КОРЕНЮГИН
44 нетрезвых водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

44 нетрезвых водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 44 водителя, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 19 из них. Еще 4 к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказался еще один нетрезвый водитель.

Кроме того, в отношении четырех автолюбителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.