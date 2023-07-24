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НовостиОбщество24 июля 2023 10:31

42 человека пострадали и двое погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Статистику аварийности обнародовала региональная Госавтоинспекция
Михаил КОРЕНЮГИН
42 человека пострадали и двое погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

42 человека пострадали и двое погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 34 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 17 по 23 июля, 42 человека пострадали и двое погибли. При этом среди 4 ДТП с участием несовершеннолетних погиб один ребенок, а пострадали 4.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 18. На втором месте съезды с дороги - 5, далее наезды на препятствие и пешеходов — 3. Также зафиксировано два наезда на велосипедистов и одно опрокидывание.

Напомним, в 41 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 10 по 16 июля, 50 человек пострадали и четверо погибли.