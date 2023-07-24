Юные туляки заняла третье место на четвертом этапе первенства России по картингу
Фото: материалы пресс-служб
С 21 по 23 иля в Рязани проходил четвертый этап первенства России по картингу. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Так, в командном зачете тульская команда Tula Karting Racing Team заняла третье место среди восьми команд.
Также в личном зачете туляки показали следующие результаты:
Класс «Супер Мини»
- Федор Седельников (23 место).
Класс «OK-Junior»
- Егор Талдыкин (3 место);
- Андрей Лось (5 место);
- Михаил Шалашников (28 место).