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НовостиСпорт24 июля 2023 10:10

Юные туляки заняла третье место на четвертом этапе первенства России по картингу

Подготовил спортсменов к выступлению Михаил Кузнеченко
Михаил КОРЕНЮГИН
Юные туляки заняла третье место на четвертом этапе первенства России по картингу

Юные туляки заняла третье место на четвертом этапе первенства России по картингу

Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 23 иля в Рязани проходил четвертый этап первенства России по картингу. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Так, в командном зачете тульская команда Tula Karting Racing Team заняла третье место среди восьми команд.

Также в личном зачете туляки показали следующие результаты:

Класс «Супер Мини»

- Федор Седельников (23 место).

Класс «OK-Junior»

- Егор Талдыкин (3 место);

- Андрей Лось (5 место);

- Михаил Шалашников (28 место).