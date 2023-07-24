В Узловском районе сотрудники МЧС спасли козу из глубокого колодца Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе огнеборцы 30 пожарно-спасательной части достали козу из глубокого колодца. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В единую службу спасения обратилась жительница деревни Пашково. Она рассказала, что её любимая коза провалилась на прогулке в колодец и не могла выбраться.

На место приехали сотрудники МЧС. Один из спасателей спустился в колодец и, используя крепкие ремни пожарных и верёвку, надёжно закрепил животное. А трое пожарных сверху аккуратно вытянули козочку.