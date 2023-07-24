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НовостиОбщество24 июля 2023 9:47

На 66 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

На территории региона было зарегистрировано 25 пожаров
Михаил КОРЕНЮГИН
На 66 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

На 66 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 17 по 23 июля пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлен 683 выездв, - сообщают в ведомстве. При этом 66 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 25 пожаров, в которых пострадал один человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 26 раза.