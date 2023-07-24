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НовостиОбщество24 июля 2023 9:01

Тульская модель завоевала два титула на конкурсе «Миссис Россия - Вселенная 2023»

Анастасия Ноздря стала обладательнице титулов 2-ая вице-миссис «Россия-Вселенная 2023» и «Миссис Вдохновение»
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская модель завоевала два титула на конкурсе «Миссис Россия - Вселенная 2023»

Тульская модель завоевала два титула на конкурсе «Миссис Россия - Вселенная 2023»

Фото: соцсети

Тулячка Анастасия Ноздря завоевала два титула в финале Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная-2023», торжественный финал которого состоялся в Москве.

Девушка стала обладательнице титулов 2-ая вице-миссис «Россия-Вселенная 2023» и «Миссис Вдохновение». Она продемонстрировали свои спортивные навыки и выступила с творческими номерами. Одним из самых эффектных этапов конкурса стал выход участниц в дизайнерских платьях.

В качестве приза тулячка получила дизайнерскую корону, а также сертификаты и подарки от известных брендов. Отметим, что Анастасия ранее завоевала титул «Первая вице-миссис Тульская область».