Тульская спортсменка завоевала бронзовую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике Фото: материалы пресс-служб

Жительница Тулы завоевала бронзовую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнование по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет проходит в Казани. В нем принимают участие около 800 человек.

Так, тульская легкоатлетка Карина Кочеткова завоевала бронзовую медаль в финале бега на 400 метров с барьерам.