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НовостиСпорт24 июля 2023 8:02

Тульская спортсменка завоевала бронзовую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике

Подготовили тулячку Геннадий Бакин и Ирина Елистратова
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская спортсменка завоевала бронзовую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике

Тульская спортсменка завоевала бронзовую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике

Фото: материалы пресс-служб

Жительница Тулы завоевала бронзовую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнование по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет проходит в Казани. В нем принимают участие около 800 человек.

Так, тульская легкоатлетка Карина Кочеткова завоевала бронзовую медаль в финале бега на 400 метров с барьерам.