В Туле на улице Советской пьяная автоледи на машине Mazda сбила мотоциклиста Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Советской вечером 22 июля произошло ДТП. Там примерно в 21:40 столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 32-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Mazda CX-5, выезжала с парковки и не уступила дорогу мотоциклу Suzuki VL800, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 37-летняя женщина-пассажир двухколесного транспорта. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.