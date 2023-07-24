23 июля в Туле снова эвакуировали торговые центры «Макси» и «Рио» Фото: соцсети

В воскресенье, 23 июля, в Туле эвакуировали два торговых центра. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, посетителей и сотрудников вывели из торговых центров «Макси» и «Рио». На месте работали сотрудники МЧС. На данный момент подробности произошедшего до сих пор неизвестны.

Напомним, последний раз ТРЦ «Макси» эвакуировали 29 июня. Тогда в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Никакого возгорания зафиксировано не было.