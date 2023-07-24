Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 6:57

24 июля в Туле отключат шесть светофорных объектов

Об этом сообщает городской ситуационный центр
Михаил КОРЕНЮГИН
24 июля в Туле отключат шесть светофорных объектов

24 июля в Туле отключат шесть светофорных объектов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 24 июля, на улицах города Тулы в связи с внеплановыми работами, которые проведут АО «Тульские городские электрические сети», будут отключены шесть светофоров.

Так, приостановят свою работу электронные регулировочные объекты, расположенный по следующим адресам:

- улица Ф. Энгельса/улица Л. Толстого (с 11:00 до 12:00);

- улица Рязанская/Городской переулок (с 12:00 до 13:00);

- улица Рязанская, возле дома №34 (с 13:00 до 14:00);

- улица Рязанская, возле дома №18 (с 14:00 до 15:00);

- улица Рязанская, возле дома №46 (с 15:00 до 16:00);

- Калужское шоссе, возле дома №2 (с16:00 до 17:00).

Водителям и пешеходам стоит быть крайне внимательными на данных участках.