В Богородицке двое безработных молодых парней обокрали чужой сарай Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Богородицке с заявлением обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что из принадлежащей ей хозяйственной постройки, расположенной около дома, украли металлические изделия.

Прибывшие на место полицейские установили, что с двери сарая был сорван навесной замок. Именно так преступники прорвались внутрь.

В ходе проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность предполагаемых преступников. Ими оказались безработный и ранее судимый молодой человек 2001 года и рождения и безработный юноша 2004 года рождения, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное имущество частично изъято.