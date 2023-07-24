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НовостиПроисшествия24 июля 2023 6:44

В Богородицке двое безработных молодых парней обокрали чужой сарай

Злоумышленников задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Богородицке двое безработных молодых парней обокрали чужой сарай

В Богородицке двое безработных молодых парней обокрали чужой сарай

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Богородицке с заявлением обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что из принадлежащей ей хозяйственной постройки, расположенной около дома, украли металлические изделия.

Прибывшие на место полицейские установили, что с двери сарая был сорван навесной замок. Именно так преступники прорвались внутрь.

В ходе проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность предполагаемых преступников. Ими оказались безработный и ранее судимый молодой человек 2001 года и рождения и безработный юноша 2004 года рождения, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное имущество частично изъято.