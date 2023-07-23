В ДТП на улице Советской в Туле автомобиль Ford перевернулся на крышу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на пересечении улицы Советской и Красноармейском проспекте днем 22 июля произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, машина Ford совершила попутное столкновение в автомобиль Nissan, который от удара отлетел во встречный автомобиль Lada. После столкновения первая устроившая ДТП легковушка перевернулась на крышу.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.