Кому в Туле отключат газ 24 июля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24 июля с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №8 по улице Серова, а с 12:00 до 18:00 - жители дома №57 по улице Н. Руднева и дома №36 на Красноармейском проспекте.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.