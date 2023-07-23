Сегодня в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 23 июля, в 19:00 на стадионе «Арсенал» состоится матч футбольных «Арсенал» - «Динамо Махачкала». Об этом сообщает управление экономического развития администрации города Тулы.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 23 июля с 16:00 до 22:00.