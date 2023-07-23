23 июля за порядком в Туле проследит дежурный Иван Пантелеев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 23 июля, на посту дежурного значится Иван Пантелеев - заместитель начальника управления – начальник отдела организации дорожного движения управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47.