Тульские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по плаванию на открытой воде Фото: материалы пресс-служб

С 16 по 19 июля в Пензе проходил Кубок России по плаванию на открытой воде, в котором принимали участие 100 человек из 12 регионов страны.

По информации регионального министерства спорта, тульские спортсмены показали следующие результаты:

- Роман Сулев (2 место на дистанции 10 километров);

- Софья Вахрушева (3 место на дистанции 5 километров);

- Семен Новиков (4 место на дистанции 1,5 километра).