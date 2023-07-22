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НовостиСпорт22 июля 2023 13:20

Тульские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по плаванию на открытой воде

Тренируют пловцов Ольга Попкова и Андрей Попков
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по плаванию на открытой воде

Тульские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по плаванию на открытой воде

Фото: материалы пресс-служб

С 16 по 19 июля в Пензе проходил Кубок России по плаванию на открытой воде, в котором принимали участие 100 человек из 12 регионов страны.

По информации регионального министерства спорта, тульские спортсмены показали следующие результаты:

- Роман Сулев (2 место на дистанции 10 километров);

- Софья Вахрушева (3 место на дистанции 5 километров);

- Семен Новиков (4 место на дистанции 1,5 километра).