В тульском поселке Ленинский спасатели полтора часа тушили частный дом Фото: материалы пресс-служб

21 июля в частном доме в поселке Ленинский под Тулой произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 17:28. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчета, которым удалось ликвидировать огонь примерно за полтора часа.

По информации пресс-службы регионального МЧС, в результате пожара никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина возгорания.