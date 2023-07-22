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НовостиПроисшествия22 июля 2023 11:40

В тульском поселке Ленинский спасатели полтора часа тушили частный дом

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В тульском поселке Ленинский спасатели полтора часа тушили частный дом

В тульском поселке Ленинский спасатели полтора часа тушили частный дом

Фото: материалы пресс-служб

21 июля в частном доме в поселке Ленинский под Тулой произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 17:28. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчета, которым удалось ликвидировать огонь примерно за полтора часа.

По информации пресс-службы регионального МЧС, в результате пожара никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина возгорания.