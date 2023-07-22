В Ефремовском районе пьяный водитель автомобиля Mercedes опрокинулся в кювет: погиб 17-летний пассажир Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ефремовском районе на 138-м км дороги по направлению к селу Шилово утром 21 июля произошло смертельное ДТП. В связи с этим следственный комитет возбудил уголовное дело.

Установлено, что пьяный 30-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, не справился с управлением транспортного средства и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 17-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, а 17-летнюю девушку госпитализировали в больницу с различными травмами.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В данный момент проходят следственные и процессуальные действия. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и провели допросы свидетелей. Расследование данного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.