В Туле на улице Вильямса дважды ограбили сетевой магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратилась директор супермаркета, расположенного на улице Вильямса. Выяснилось, что из торгового зала дважды были похищены предметы личной гигиены и продукты питания.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказали безработные и ранее судимые 29-летние мужчины, который после задержания признались в содеянном. Причем один совершил кражу еще 6 июня, а второй - 18 июля.

В данный момент полицейские проводят процессуальные проверки. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.