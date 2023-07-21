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НовостиПроисшествия21 июля 2023 14:39

Двух жителей Заокского района осудят за незаконную вырубку деревьев в лесопарковой зоне

Уголовное дело направлено в суд
Михаил КОРЕНЮГИН
Двух жителей Заокского района осудят за незаконную вырубку деревьев в лесопарковой зоне

Двух жителей Заокского района осудят за незаконную вырубку деревьев в лесопарковой зоне

Фото: материалы пресс-служб

Двое мужчин, проживающий в Заокском районе, бвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц, в особо крупном размере).

Установлено, что в лесопарковой зоне особо защитного участка леса Нечаевского в Заокском районе незаконно вырубили 12 сосен различного возраста и размера. Данные действия неустановленных лиц причинили ущерб министерству природных ресурсов и экологии Тульской области на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.