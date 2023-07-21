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НовостиОбщество21 июля 2023 14:17

В Чернском районе прокуратура обнаружила несанкционированную свалку отходов

В отношении должностного лица администрации возбуждено дело об административном правонарушении
Михаил КОРЕНЮГИН
В Чернском районе прокуратура обнаружила несанкционированную свалку отходов

В Чернском районе прокуратура обнаружила несанкционированную свалку отходов

Фото: материалы пресс-служб

В деревне Ильинка в Чернском районе в ходе проверки прокуратура обнаружила несанкционированную свалку пищевых, строительных и твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С целью восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду прокуратура района внесла главе администрации представление, которые не приняла меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки.

Помимо этого, в отношении должностного лица администрации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).