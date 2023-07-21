Тулячка, задушившая своего ребенка, в скором времени предстанет перед судом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уголовное дело в отношении жительницы Тулы, которая задушила своего ребенка, завершено. Об этом 21 июля на пресс-конференции сообщил руководитель регионального Следственного комитета Владимир Усов.

Напомним, инцидент произошел в поселке Ленинский. Женщина пыталась успокоить младенца и на несколько секунд закрыла ему рот рукой. Тулячка подумала, что девочка успокоилась и уснула, однако спустя час она заметила, что её ребенок посинел. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть младенца.

В скором времени уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.