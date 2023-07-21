В Тульской области у шести новорожденных обнаружили наследственные заболевания в 2023 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году в Тульской области более 5000 новорожденных прошли обследование в рамках расширенного неонатального скрининга. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Неонатальный скрининг или «пяточный тест» проводится в первую неделю жизни младенцев. Он позволяет выявить возможность выявить редкие, но тяжелые заболевания еще до развития их симптомов и вовремя начать лечение. Раньше скрининг включал исследование на 5 наследственных заболеваний, а сейчас диагностику в регионе проводят на 36 заболеваний.

С начала года в Тульской области наследственные заболевания выявлены у 6 младенцев. В данный момент новорожденные находятся под наблюдением генетиков, эндокринологов и иммунологов. Все они получают необходимое лечение.