В Зареченском округе Тулы проведут реконструкцию очистных сооружений Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В тульском Заречье реконструируют очистные сооружения канализации. Информации об этом появилась на официальном сайте Госзакупок.

В данный момент в городе ищут подрядчика для строительство узла процеживания и промывки сырого и сброженного осадков, насосной станции технической воды, иловых карт и разработка мероприятий по их использованию, строительство инженерных сетей и трансформаторной подстанции.

Реконструкция будет проходить в два этапа. Первый - это проектно-изыскательские работы, которые продлятся с момента заключения контракта до 1 ноября 2024 года, а второй - строительно-монтажные работы (с 2 ноября 2024 года до 1 ноября 2025 года).

Из бюджета города на работы выделено 911 841 170,42 рублей.