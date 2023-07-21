Мальчик утонул на водоеме в парке «АкваДон»: уголовное дело возбуждать не будут Фото: материалы пресс-служб

21 июля в Туле проходила пресс-конференция руководителя Следственного комитета Тульской области Владимира Усова, на которой он рассказал, что по факту гибели 13-летнего мальчика на водоеме в парке «АкваДон» не было возбуждено уголовного дела.

Было установлено, что подросток купался в неположенном месте. Повреждений на теле ребенка обнаружено не было. Таким образом, его смерть не носит криминальный характер.

Напомним, 19 июня на водоеме парка культуры и отдыха «АкваДон» в Донском утонул 13-летний юноша. В связи с этим прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное пребывание граждан на объекте.