Лжецелительница из Армавира обманула 33-летнюю туляку на 2,2 миллиона рублей Фото: материалы пресс-служб

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отделе полиции в Туле, сотрудники правоохранительных органов задержали безработную 42-летнюю жительницу Армавира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Жертвой преступницы стала 33-летняя тулячка, которая увидела в интернете объявление о снятии порчи. С 8 марта по 27 апреля девушка регулярно общалась по телефону с злоумышленницей, называвшей себя «ясновидящей». Она якобы проводила с фото жертвы магические ритуалы и запрашивала за свои услуги внушительные суммы.

В результате потерпевшей пришлось взять кредит, чтобы оплатить услуги злоумышленницы. Однако, когда спустя два месяца женщина не почувствовала результата от «магии», она поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма похищенного составила 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали женщину и доставили в Тулу для проведения дальнейших следственных действий. В данный момент продолжается расследование уголовного дела по ч.4 ст.158 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).