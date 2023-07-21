Доктор медицинских наук Сергей Рыбников назначили новым главврачом Тульский областной перинатальный центр

Доктор медицинских наук Сергей Рыбников возглавил Тульский областной перинатальный центр Фото: материалы пресс-служб

Новым главным врачом Тульского областного перинатального центра стал Сергей Рыбников. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Сегодня, 21 июля, нового главного врача коллективу учреждения представил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. Он отметил, что одна из ключевых задач, которую ставит Губернатор Алексей Дюмин, - улучшение демографической ситуации.

Сергей Рыбников родился в 1972 году в городе Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области. Он окончил Кемеровскую медицинскую академию, получив специальности "Лечебное дело" и "Экономика и управление в здравоохранении". Позднее он пройти переподготовку по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Кроме того, он защитил докторскую диссертацию о повышении эффективности хирургического лечения бесплодия.

Сергей уже работает в акушерстве и гинекологии в течение 25 лет. С 2010 по 2018 годы он работал заместителем директора в Кемеровском областном перинатальном центре, где занимался вопросами охраны репродуктивного здоровья, новых медицинских технологий, гинекологической и поликлинической помощи.

До назначения на должность, Сергей Рыбников работал заместителем главного врача в Кузбасской областной клинической больнице скорой медицинской помощи. Он разработал и внедрил программу развития акушерско-гинекологической службы больницы, что привело к ее статусу в области в 2022 году.

Перед ним поставлены задачи по улучшению медицинской помощи беременным и новорожденным, сокращению смертности младенцев, соблюдению клинических рекомендаций и внедрению новейших подходов в области акушерства, гинекологии и неонатологии.