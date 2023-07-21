В Плавском районе пьяный мотоциклист без прав опрокинулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В поселке Горбачево на улице Центральной Плавского района поздно вечером 20 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, не имеющий права управления транспортным средством 43-летний мужчина, управляя мотоциклом Recer RC250-CK, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадавшего мотоциклиста госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения (0,18 мг/л). Шлем и другая экипировка на нем отсутствовали.