Расследование уголовного дела по взрыву в Ефремове продолжается до сих пор Фото: Игорь КОПЫТОВ

Расследование уголовного дела по взрыву в Ефремове продолжается до сих пор. Об этом 21 июля в ходе пресс-конференции рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов.

По его словам, уголовное дело было возбуждено сразу после происшествия. Впереди еще предстоит много работы, так как назначен ряд сложных экспертиз. В данный момент изучается техническая документация.

Напомним, трагедия произошла 7 февраля 2023 года. В общей сложности погибли восемь человек. В пострадавшем от взрыва доме были зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.