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НовостиПроисшествия21 июля 2023 10:50

Житель Донского оформил кредит на умершего родственника

Уголовное дело направлено в суд
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Донского оформил кредит на умершего родственника

Житель Донского оформил кредит на умершего родственника

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере).

По версии следствия, 30 августа 2023 года обвиняемый, используя мобильное приложение банка на телефоне умершего родственника, оформил потребительский кредит в размере 558 тысяч рублей. Платежи по нему он не производил, чем причинил ущерб банковской организации.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.