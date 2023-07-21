Житель Донского оформил кредит на умершего родственника Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере).

По версии следствия, 30 августа 2023 года обвиняемый, используя мобильное приложение банка на телефоне умершего родственника, оформил потребительский кредит в размере 558 тысяч рублей. Платежи по нему он не производил, чем причинил ущерб банковской организации.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.