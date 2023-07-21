В Веневском районе водитель автомобиля Mazda съехал в кювет и погиб Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 668-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» вечером 20 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 36-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda 6, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, с последующим съездом в левый по ходу движения кювет, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП водитель транспортного средства скончался на месте происшествия.