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НовостиОбщество21 июля 2023 9:21

В Туле участника СВО оштрафовали на 20 тысяч рублей за кражу ноутбука

Претензий владельцы техники к обвиняемому не имели
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле участника СВО оштрафовали на 20 тысяч рублей за кражу ноутбука

В Туле участника СВО оштрафовали на 20 тысяч рублей за кражу ноутбука

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский гарнизонный военный суд признал виновным участника СВО, который тайно похитил ноутбук, лежащий в квартире на диване.

Во время предварительного слушания адвокат военнослужащего ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штраф. Мужчина извинился перед потерпевшим, вернул ноутбук и возместил ущерб.

Претензий владельцы техники к обвиняемому не имели. В качестве смягчающих обстоятельств учли то, что военнослужащий первые привлекался к уголовной ответственности, участвовал в спецоперации и имеет на иждивении двух малолетних детей.

В результате суд признал мужчину виновным и приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.