В Туле участника СВО оштрафовали на 20 тысяч рублей за кражу ноутбука Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский гарнизонный военный суд признал виновным участника СВО, который тайно похитил ноутбук, лежащий в квартире на диване.

Во время предварительного слушания адвокат военнослужащего ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штраф. Мужчина извинился перед потерпевшим, вернул ноутбук и возместил ущерб.

Претензий владельцы техники к обвиняемому не имели. В качестве смягчающих обстоятельств учли то, что военнослужащий первые привлекался к уголовной ответственности, участвовал в спецоперации и имеет на иждивении двух малолетних детей.

В результате суд признал мужчину виновным и приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.